Botany Manor è in arrivo domani su Xbox Game Pass

Sviluppato da Balloon Studios e pubblicato da Whitethorn Games, Botany Manor è in arrivo su Xbox Game Pass nella giornata di domani, con l’uscita effettiva della produzione su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.









Nei panni di Arabella Greene, una botanica in pensione, il giocatore dovrà esplorare Botany Manor, la sua dimora signorile dell’Inghilterra del XIX secolo. Indagando in ogni angolo, si dovrà trovare l’habitat ideale per tanti esemplari di flora dimenticata, coltivando tutte le piante per scoprire le loro qualità nascoste.