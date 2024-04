Ubisoft ed Evil Empire svelano The Rogue Prince of Persia

Nel corso del The Triple-I Initiative Showcase, Ubisoft ed Evil Empire hanno presentato The Rogue Prince of Persia, un nuovo platform in salsa roguelite in arrivo il mese prossimo su Steam in Accesso Anticipato.









The Rogue Prince of Persia è ambientato in una rappresentazione fittizia di Ctesiphon, la capitale dell’Impero persiano. La città deve affrontare l’invasione dell’esercito di soldati posseduti dagli Unni, guidati dal malvagio Nogai. I giocatori impersoneranno il Principe, dotato di una bola mistica che lo resuscita ogni volta che muore. Questo artefatto magico gli ha permesso di correre enormi rischi per perfezionare le abilità acrobatiche e combattimento in gioventù, trasformandolo in un formidabile guerriero. Tentativo dopo tentativo, dovremo aiutare il Principe a esplorare diversi biomi, padroneggiare nuove armi, equipaggiare nuovi gadget, potenziare i suoi attrezzi nelle Oasi e a radunare i suoi alleati per salvare la città dalla distruzione.

The Rogue Prince of Persia verrà pubblicato il prossimo 14 maggio su Steam. Gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare il gioco in Accesso Anticipato per collaborare con la community e realizzare il miglior gioco possibile assieme ai giocatori. Durante il periodo di Early Access, infine, verranno aggiunti nuovi livelli, boss, armi, nemici e potenziamenti, oltre a novità basate sul feedback della comunità.