One Piece Odyssey sbarcherà su Nintendo Switch

One Piece Odyssey, sviluppato da ILCA e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, arriverà su Nintendo Switch il prossimo 26 luglio 2024. Dopo essere naufragati sulla misteriosa isola di Waford con la Thousand Sunny quasi affondata e distrutta, i giocatori, durante l’esplorazione o le battaglie a turni, prenderanno il controllo di ognuno dei membri della Ciurma di Cappello di Paglia.









Mentre esplorano l’isola e le sue antiche rovine, incontreranno Adio e Lim, due abitanti di Waford. Privati delle loro forze dal misterioso potere di Lim, inizieranno un nuovo audace viaggio, con nuovi personaggi e mostri disegnati da Eiichiro Oda e una trama originale intrecciata con i ricordi delle loro avventure passate.

La versione per Nintendo Switch di One Piece Odyssey include lo scenario aggiuntivo Reunion of Memories che può essere giocato dopo aver completato il gioco principale, oltre a outfit extra (Traveling e Sniper King’s Traveling) per la Ciurma di Cappello di Paglia. Inoltre, gli outfit di City of Waters faranno il loro debutto sulla versione Nintendo Switch.