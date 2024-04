Sviluppato da René Rother e pubblicato da Devolver Digital, Children of the Sun è ora disponibile su PC (Steam), al prezzo di 14,99 euro. Recensito dal nostro Ema, l’opera è un’ispirazione alla filmografia di Quentin Tarantino, specie per la sua somiglianza con Kill Bill, con protagonista Uma Thurman.









In missione per distruggere il sinistro CULT che le ha rovinato la vita, THE GIRL può sparare solo un proiettile per livello. Ma questo proiettile solitario può essere puntato nuovamente all’impatto, curvato attorno agli ostacoli, sfondato armature e ostacoli e utilizzato per eseguire altri atti di inganno balistico che sfidano la gravità. Children of the Sun combina azioni da cecchino, furtività e risoluzione di enigmi mentre THE GIRL affronta le forze nefaste di THE CULT e dà la caccia alla sua nemesi, il misterioso LEADER.