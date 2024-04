Frostpunk 2: al via l'Open Beta

Sviluppato e pubblicato da 11 bit studios, Frostpunk 2, seguito dell’apprezzato videogioco del team autore di This War of Mine, è ora giocabile attraverso l’Open Beta su PC (Steam) per chi possiede la Deluxe Edition preordinata direttamente dalla piattaforma di gioco di VALVE. Per l’occasione, il team ha inoltre pubblicato un nuovo trailer sul suo profilo YouTube.









In qualità di nuovo Steward, i giocatori devono creare un consiglio rappresentante di varie fazioni. Il conflitto ideologico è presente anche nella modalità Anteprima di Utopia Builder, in cui i giocatori devono conciliare interessi contrastanti e affrontare le complessità sociali.