Dead Island 2: disponibile Sola, la nuova espansione

Dead Island 2, sviluppato da Dumbster Studios e pubblicato da Deep Silver, aggiunge quest’oggi il nuovo contenuto supplementare SOLA, il nuovo DLC che trasporta i giocatori nei sobborgi brutali e sanguinolenti di una Los Angeles tutta da scoprire.









Un virus letale si diffonde nella valle, trasformando i suoi abitanti in zombie famelici mentre un ritmo martellante chiama dall’aldilà. Attirati al festival da un enigmatico messaggio di avvertimento, i giocatori devono esplorare le rovine di SOLA e porre fine a questa minaccia ultraterrena. Ambientato in un festival musicale viscerale e intriso di sangue nel cuore di Los Angeles suona a un ritmo minaccioso che trasforma i vivi in zombie e che può essere ascoltato in tutto il mondo.