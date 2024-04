Steam: ecco i saldi sui giochi Xbox

Immediatamente dopo il lancio degli sconti dedicati agli FPS, incluso SPRAWL, Steam propone altri sconti dedicati ai videogiochi Xbox di maggiore successo. Ecco il link per saperne qualcosa in più. Tra di loro, oltre a Hellblade di Ninja Theory, sono presenti anche Grounded e Ori, con l’ultimo capitolo, recensito dal nostro Alteridan, in bella mostra.

Per gli amanti della guida, invece, è disponibile a un prezzo vantaggioso il recente Forza Motorsport, oltre al fiammante Forza Horizon 5, recensito dal nostro Stefano Calzati.