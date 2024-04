Sonic Dream Team, al via il nuovo aggiornamento

SEGA ha rilasciato il secondo di tre aggiornamenti previsti per Sonic Dream Team, il nuovo platformer d’azione in 3D di Sonic the Hedgehog disponibile in esclusiva per Apple Arcade, che introduce grande aggiornamento introduce nuovi contenuti come una zona tutta nuova, distintivi di grado e tanto altro.

Ecco le principali novità:

Nuova zona Sweet Dreams

Ambientata dopo l’avventura principale, Sweet Dreams è una zona nuova con tante sfide extra inedite create dalla Tessitrice dei Sogni, Ariem.

Sono arrivati i distintivi di grado, nonché il Grado S.

I giocatori scopriranno nuovi oggetti come le Zip-Line, le altalene, i pali e tanto altro.