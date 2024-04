Dead Island 2 è disponibile su Steam

Dead Island 2, sviluppato da Dumbster Studios e pubblicato da Deep Silver, è ora disponibile su PC (Steam). Un virus letale si sta diffondendo a Los Angeles, trasformando i suoi abitanti in famelici zombie. La città è in quarantena e i militari si sono ritirati. Morso, infetto, ma immune al virus, impara a sfruttare lo zombie che è in te. Solo tu, e la manciata di altri spavaldi individui che per caso sono resistenti all’agente patogeno, tenete in bilico il futuro di Los Angeles (e dell’umanità). Ecco il link dove acquistarlo.

Dead Island 2 | Launch Trailer | PS4,PS5 (youtube.com)

Il brutale combattimento in mischia del gioco darà accesso a una vasta gamma di armi fantasiose per uccidere gli zombi, che permetteranno di affettare, distruggere e smembrare le orde prima che abbiano la possibilità di fare lo stesso con la vittima. Il giocatore riuscirà a sopravvivere a HELL-A?