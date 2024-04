Metaphor: ReFantazio, annunciata la data di uscita del JRPG

Atlus ha annunciato la data di uscita di Metaphor: ReFantazio, il prossimo JRPG in arrivo su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.









Il videogioco di ruolo giapponese sarà disponibile a partire dal prossimo 11 ottobre in varie versioni, tra cui una speciale Collector’s Edition per PS5 e Xbox Series X|S che includerà una copia del gioco, una custodia SteelBook, la colonna sonora originale, un art book, delle spille in metallo, un foglio di adesivi, una mappa in tessuto del Regno di Euchronia e vari bonus digitali, tra cui un manuale sulla storia di Atlus che celebra i 35 anni dello studio.