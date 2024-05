Hearthstone: Le Incredibili Invenzioni del Dott. Boom è ora disponibile

Hearthstone, sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, s’infoltisce con il nuovo contenuto aggiuntivo “Le Incredibili Invenzioni del Dott. Boom”, un mazzo di carte con l’obiettivo di espandere ulteriormente la produzione. Uscite il 14 maggio, Le Incredibili Invenzioni del Dott. Boom porta 38 carte nuove di zecca alla Locanda, oltre a una nuova abilità: Ingigantisci. Si tratta di un’abilità simile a Miniaturizza, ma ovviamente al contrario.

Quando viene giocata una carta con Ingigantisci, una copia Gigantesca di quella carta viene aggiunta alla mano del giocatore, per fare il botto nella fase finale della partita. Tra le nuove carte leggendarie del Mini-set troviamo Burattinaio Dorian, che sa come manovrare ogni servitore. Ogni volta che viene pescato un servitore, questo esperto intrattenitore aggiunge una versione 1/1 da 1 Mana aggiuntiva di quel servitore nella mano del giocatore, per dare un carico di potenza a basso costo. Burattinaio Dorian è anche la carta Diamante bonus inclusa nella versione Dorata del Mini-set.