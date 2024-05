Diablo IV: al via Bottino Rinnovato, la Stagione 4

Sviluppato e pubblicato da Blizzard Entertainment, Diablo IV s’infoltisce con Bottino Rinnovato, la quarta stagione della produzione che racconta la storia della spietata Lilith, la Figlia dell’Odio, il nemico letale del nuovo episodio del franchise. Qua la nostra recensione.

Nella nuova stagione sarà possibile provare i nuovi sistemi di Tempra e Rifinitura per migliorare l’equipaggiamento e creare la configurazione perfetta per il proprio stile di gioco. Si potrà affronta anche la nuova Marea infernale per mettersi alla prova con nuovi eventi e nemici. I giocatori non dovranno far fronte a questa minaccia senza alleati! I Lupi di Ferro sono pronti a combattere al loro fianco nella nuova serie di missioni stagionali.