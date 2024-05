Fix It - The Handyman Simulator è in arrivo su PC

Fix It -The Handyman Simulator, sviluppato da VIS Games e pubblicato da Aerosoft, arriverà su PC (Steam) il prossimo 4 giugno 2024. Fix It – The Handyman Simulator mette i giocatori nei panni di un vero artigiano pronto a gestire la propria attività. Iniziate a lavorare in proprio mettendo sul mercato le vostre abilità, investite negli strumenti e nelle competenze giuste e siate pronti ad assistere i vostri clienti in tutte le loro importanti richieste.

Dai lavori elettrici e di giardinaggio all’installazione di impianti idraulici, alla tinteggiatura di pareti e alla posa di pavimenti, il gioco offre un’ampia gamma di attività per tenere i giocatori occupati, lavorando e guadagnandosi da vivere. Sarà fondamentale investire in un veicolo per portare l’attrezzatura da un punto A a un punto B, programmando le chiamate di lavoro in modo efficiente, facendo al meglio lavoro.