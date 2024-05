Elden Ring: Shadow of the Erdtree, disponibile il trailer

Elden Ring: Shadow of the Erdrtree, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, si mostra in un trailer dedicato alla storia e nel contesto di gioco, già conosciuto ai fan dell’esperienza, raccontata sul nostro sito da Erica Mura.

L’espansione Shadow of the Erdtree porta in scena una storia inedita, ambientata nella Terra delle ombre e ricca di misteri, letali segrete e spettacolari novità in termini di armi, nemici ed equipaggiamenti. Ricordiamo, inoltre, che Elden Ring è disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X|S.