Paper Mario: Il Portale Millenario è disponibile su Nintendo Switch

Paper Mario: Il Portale Millenario, sviluppato e pubblicato da Nintendo, è ora disponibile sulla console della Grande N. Paper Mario: Il Portale Millenario è un videogioco di ruolo nel quale sarà necessario accompagnare il protagonista Mario e i suoi compagni alla ricerca delle Gemme Stella, per raggiungere il tesoro che si cela oltre il portale millenario e salvare la Principessa Peach. Immersi in un universo interamente fatto di carta, sarà necessario affrontare Bowser e Kamek in teatrali battaglie a turni per riuscire a salvare il mondo con l’aiuto di entusiasti spettatori.

Il sistema di combattimento, fedele all’originale, permetterà di sfruttare attacco, difesa e un buon tempismo in scontri all’ultimo HP e di potenziare strategicamente i propri personaggi equipaggiando speciali tessere o utilizzando gli utilissimi oggetti raccolti lungo il cammino. Sarà inoltre possibile sfruttare il potere delle Gemme Stella per sfoderare potenti attacchi speciali che permetteranno di avere la meglio contro i nemici e di salire rapidamente di livello. Inoltre, ecco la collaborazione con Fabriano: “E proprio come la carta Fabriano, che ha ispirato artisti e pensatori di tutto il mondo, Paper Mario continua così ad appassionare giocatori di tutte le età, diventando un vero e proprio eroe senza tempo”.