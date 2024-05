Xbox Showcase a giugno: ci sarà anche un Black Ops 6 Direct

Oggi Xbox ha annunciato un doppio evento che si terrà subito dopo l’Xbox Games Showcase, durante il quale verrà annunciato un approfondimento esclusivo del prossimo capitolo del franchise di Call of Duty – Call of Duty: Black Ops 6. L’Xbox Games Showcase, seguito dal Black Ops 6 Direct, sarà trasmesso in diretta streaming il 9 giugno 2024, a partire dalle 19:00 CEST. Di seguito qualche dettaglio, mentre ulteriori informazioni su Black Ops 6 Direct sono disponibili su Xbox Wire.

Questo sarà il primo Showcase durante il quale verranno presentati i giochi del nostro portfolio di studios tra cui Activision, Blizzard, Bethesda e Xbox Game Studios, oltre ai titoli dei nostri partner di terze parti. Gli appassionati del brand Xbox potranno seguire entrambi gli livestream del 9 giugno in diretta attraverso una varietà di canali e in oltre 30 lingue (incluso il linguaggio dei segni americano e le descrizioni audio in inglese).