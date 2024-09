Valve ha dato il via al Festival dell’Esplorazione Spaziale, un nuovo evento dedicato ai videogiochi sci-fi attivo fino al prossimo 9 settembre su Steam.

Il festival propone centinaia di videogiochi in saldo, ma anche molte demo da scaricare gratuitamente per provare alcuni dei titoli in arrivo prossimamente su PC.

Per approfittare delle promozioni e dare uno sguardo alle demo disponibili basta seguire questo collegamento.