Leolandia: al via un'area dedicata a Nintendo

Nintendo, da sempre, ha come obiettivo di creare esperienze uniche e caratteristiche per i suoi utenti e per chi è lontano dal panorama dei videogiochi. Questa volta è il turno di Leolandia, il celebre parco di divertimenti in provincia di Bergamo, Lombardia, che apre le sue porte ai personaggi più iconici e memorabili delle produzioni della casa di Kyoto. Per tre fine settimana di fila, infatti, Leolandia ospiterà un’area dedicata all’interno del parco, promettendo un’esperienza unica all’insegna del divertimento. “Nintendo si inserisce così in una cornice unica per garantire tante sorprese e attività speciali dedicate ai fan più piccoli e a quelli di vecchia data. Tra queste, sarà imperdibile la presenza del costume character di Super Mario, disponibile per scattare foto insieme, immortalare un incontro speciale e iniziare le vacanze estive con il piede giusto”.

L’area Nintendo, inoltre, proporrà diverse attrazioni imperdibili, oltre a ben quattro postazioni Nintendo Switch con videogiochi imperdibili come Mario Kart 8 Deluxe, per corse mozzafiato su due e quattro ruote, New Super Mario Bros U Deluxe, con oltre 100 livelli cooperativi all’insegna del divertimento, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, che permetterà di vivere un emozionante viaggio di gruppo nel Regno delle Fate. Mario Strikers Battle League Football, con una postazione dedicata agli amanti dello sport e dei personaggi di Super Mario.