Come annunciato sull’account ufficiale Twitter di Mortal Shell, l’Open Beta per PC è ora accessibile a tutti tramite il client dell’Epic Games Store.

Questo nuovo soulslike, sviluppato da Cold Symmetry ed edito da Playstack, sembra voler ricalcare le atmosfere cupe che tanto hanno caratterizzato i titoli From Software aggiungendoci qualcosa di suo. Come suggerisce il titolo stesso del gioco, infatti, il sistema di classi richiede al nostro protagonista di cercare gusci vuoti da abitare. Essenzialmente, i cadaveri degli avventurieri che ci hanno preceduto e che hanno fallito nel loro compito. L’Open Beta di Mortal Shell ci permetterà di controllare due di questi gusci, Harros e Tiel.

L’uscita di Mortal Shell è prevista per l’estate 2020 su Xbox One, PS4 e Epic Games Store, mentre per Steam ci sarà da aspettare fino al 2021.