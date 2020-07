Horizon Zero Dawn: un trailer svela la data di uscita per PC

Guerrilla Games ha rivelato oggi la data di uscita di Horizon Zero Dawn, l’action RPG acclamato dalla critica, che dunque arriverà su PC il 7 agosto. Per l’occasione, lo sviluppatore ha anche preparato un trailer che mostra Aloy e i dinosauri robotici in azione, assieme alle opzioni specifiche della versione PC. Oltre al gioco base, la Complete Edition include anche l’espansione The Frozen Wilds, più vari DLC cosmetici.

In aggiunta al framerate sbloccato e alla possibilità di modificare il FOV, numerose sono le opzioni aggiuntive: ad esempio, il supporto ai monitor 4K, vari preset grafici e un’illuminazione dinamica migliorata. Se siete ancora indecisi a proposito, potete dare un’occhiata alle nostre recensioni di Horizon Zero Dawn e della sua espansione in formato PS4.