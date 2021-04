Subnautica: Below Zero, pubblicato un trailer di gameplay su PS5

Unknown Worlds ha approfittato della cornice dello State of Play per mostrare un nuovo video di gameplay di Subnautica: Below Zero, per l’occasione registrato interamente su PS5. Il video include anche qualche ulteriore accenno alla storia del gioco, che ci vede impegnati a scoprire informazioni su cos’è successo alla spedizione che ci ha preceduti.











Il gioco, inoltre, supporterà la risoluzione 4K e il feedback aptico del DualSense, al quale sarà importante prestare attenzione dato che ci fornirà indicazioni importanti su quali pericoli ci attendono. Inoltre, chi possiede la versione PS4 del gioco originale potrà fare l’upgrade gratuito alla versione next-gen. Subnautica: Below Zero arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 14 maggio.