Electronic Arts ha svelato il primo video di approfondimento per EA SPORTS F1 23, il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship, la cui uscita è prevista per il 16 giugno su PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam.

Ecco il trailer intitolato “F1 23 | Official Gameplay Features Deep Dive”:









Narrato dalla presentatrice di Sky Sports F1 Natalie Pinkham, il video si concentra sulle principali innovazioni che il nuovo gioco porterà con sé. La maneggevolezza e la fisica migliorate di F1 23 sono al centro dell’attenzione, insieme alla nuova tecnologia del controller Precision Drive, che offre ai giocatori una migliore guidabilità complessiva del veicolo e un’esperienza completamente rinnovata. Anche le nuove funzionalità richieste dalla community, come la distanza di gara del 35% e le bandiere rosse, sono oggetto di questo approfondimento.

Vengono inoltre approfondite le due nuove location di gara che faranno il loro debutto al momento del lancio – il Las Vegas Street Circuit in Nevada, USA, e il Losail International Circuit a Doha, Qatar – e vengono forniti dettagli su come i circuiti sono stati creati per offrire le più accurate rappresentazioni nel gioco. Se quanto ammirato nel video di EA SPORTS F1 23 non fosse sufficiente, per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale.

Stando a quanto riportato dal comunicato ufficiale, la prossima settimana seguirà un secondo video di approfondimento che svelerà i vari miglioramenti apportati alle diverse modalità di gioco, tra cui Braking Point 2, F1 World, il multiplayer migliorato e il ritorno della Carriera e de La mia squadra. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.