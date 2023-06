Stranded: Alien Dawn: l'aggiornamento Jungle è disponibile

Stranded: Alien Dawn, il videogioco survival sviluppato da Haemimont Games e pubblicato da Frontier Developments, dà il benvenuto all’aggiornamento Jungle, che espande ulteriormente l’esperienza di gioco e i nuovi approcci alla sopravvivenza necessari per non schiattare all’interno di un pianeta che promette modi alquanto divertenti per farci rischiare la pelle. L’aggiornamento Jungle, che arriva dopo un periodo di grande supporto al videogioco di Haemimont Games, include tante novità e notevoli aggiunte importanti che la community aveva richiesto sin dal lancio effettivo del titolo, avvenuto ormai due mesi fa.









Gli aspiranti sopravvissuti ora potranno esplorare Saltu, una regione vibrante con una vasta gamma di flora, fauna e preziose risorse che possono essere utilizzate per potenziare la base migliore in assoluto e cercare di arrivare a obiettivi illustri e incredibili. Le aggiunte maggiori, inoltre, riguardano la stabilità e le correzioni relative ai bug, ma sono i nuovi contenuti che potranno deliziare i palati dei giocatori più esigenti alla ricerca di nuove e incredibili esperienze tutte da vivere e conoscere e approfondire.

L’aggiornamento Jungle, a riguardo, aggiunge nuove preziose ricette e piante, oltre a ulteriori alieni e animali tirati fuori dall’immaginario sci-fi. Le implementazioni riguardanti la fauna, inoltre, coinvolgeranno gli Shogu, degli animali carnivori capaci di orrendi misfatti, e i più pacifici Noth, che potrà addirittura essere addomesticato all’interno dell’avventura che prende sempre più forma tanto da ricordare vagamente No Man’s Sky.