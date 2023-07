Tower of Fantasy: in arrivo l'ultimo Simulacro

Tower of Fantasy sta per ricevere Yulan, l’ultimo simulacro dedicato all’esperienza free-to-play in stile Genshin Impact che sta riscuotendo molto successo soprattutto dopo il suo arrivo su PlayStation. Sviluppato da Hotta Studio e pubblicato da Tencent Games, l’opera è stata addirittura candidata ai The Game Award come miglior videogioco mobile.









Yulan è un simulacro del gelo che usa le sue abilità marziali d’élite per guadagnarsi la reputazione di una delle più potenti combattenti del Dominio 9 (il nuovo aggiornamento dedicato all’opera), ed è ammirata poiché è in grado di entrare in totale trascendenza durante il combattimento, che le permette di concentrarsi e arrivare alla vittoria. Dopo aver riconosciuto la sua grande abilità, il Maestro Yu l’ha nominata Guardia della Meridiana, affidandole la responsabilità di proteggere la Meridiana Infinita. Il Maestro Yu ritiene che Yulan abbia un “cuore puro”, che secondo gli antichi filosofi del Dominio 9 le permette di realizzare con facilità tutto ciò che si prefigge. Oltre alle sue supreme abilità nelle arti marziali, Yulan brandisce l’arma più tecnologicamente avanzata di tutto il Dominio 9.