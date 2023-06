Temtem: Showdown è disponibile gratis su Steam

Temtem: Showdown, il Pokémon-like più giocato su Steam pubblicato da Humble Games, è ora gratis sulla piattaforma di Valve. Si tratta di un’avventura imperdibile e coraggiosa che ricalca, forse troppo, le opere di GameFreak. Come già accaduto con Cassette Beast, una delle produzioni migliori dell’anno, Temtem: Showdown è un’opera particolareggiata che include delle battaglie totali fra creature brutali.









“Entra subito nell’azione competitiva di Temtem in questo simulatore di battaglia multiplayer gratuito. Costruisci la tua squadra in pochi secondi e lanciati in partite classificate con giocatori di tutto il mondo per un’azione di combattimento Temtem pura e senza fronzoli, senza bisogno di livellamento o addomesticamento.

“Temtem Showdown prende la migliore azione competitiva di Temtem e la mette alla portata immediata di tutti. Impara a conoscere le colorate creature dell’avventura di raccolta di creature multigiocatore di massa, costruisci la tua squadra in pochi secondi e lanciati in battaglia per testarla contro altri giocatori e le loro squadre, oppure elabora attentamente un piano d’azione per sopraffare i tuoi avversari”. Insomma, se state cercando qualcosa che possa coinvolgervi e non vedete l’ora di conoscerlo in modo diretto e profondo, allora non lasciatelo sfuggire. Anche se gratis, ovviamente, potrebbe comunque contenere molte implementazioni di game design non particolarmente efficaci e derivative.