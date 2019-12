Star Trek: Picard è stato già rinnovato per una seconda stagione

Il network statunitense CBS ha rinnovato la serie TV Star Trek: Picard per una seconda stagione nonostante la prima non sia ancora stata mandata in onda.

Il sequel di The Next Generation vede il ritorno di uno dei personaggi preferiti dai fan, Jean-Luc Picard ancora una volta interpretato sa Patrick Stewart, e verrà trasmesso dal 23 gennaio 2020 sul servizio di streaming americano CBS All Access, mentre dal giorno seguente arriverà in Italia grazie ad Amazon Prime Video.

Stando a quanto riportato da Deadline, Patrick Stewart sarebbe – ovviamente – l’unico attore al momento confermato per la seconda stagione, mentre non è chiaro se rivedremo anche gli altri membri del cast regolare.

