11 bit studios ha annunciato The Last Autumn, il prossimo DLC di Frostpunk in uscita il 21 gennaio 2020 su PC.

Questa espansione introduce una nuova campagna che funge da prequel agli eventi narrati nel videogioco originale. The Last Autumn rivelerà gli angosciosi eventi avvenuti presso il Sito 113 e le difficoltà riscontrate durante la costruzione del generatore prima che gli strati di gelo avviluppassero la Terra. Questa espansione va ad ampliare l’universo di Frostpunk aggiungendo una nuova ambientazione, nuove leggi, una nuova serie di edifici e tecnologie uniche.

The Last Autumn è incluso nel Season Pass di Frostpunk, che include anche il già disponibile The Rifts e una terza espansione che vedrà la luce nel corso del prossimo anno.