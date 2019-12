Il film di Uncharted perde l'ennesimo regista

Ancora un nuovo stop per lo sfortunato adattamento cinematografico di Uncharted: il film dedicato alla celebre saga targata Naughty Dog ha perso ancora un altro regista.

Stando a quanto riportato da Deadline, Travis Knight sarebbe stato costretto a rinunciare alla direzione della pellicola a causa dell’incompatibilità con l’agenda del protagonista Tom Holland. Holland, che vestirà i panni di un giovane Nathan Drake, dovrebbe partecipare anche alla produzione del terzo film di Spider-Man e purtroppo gli altri impegni presi da Knight non gli permetterebbero di dirigere il film in caso di un probabilissimo rinvio.

Dunque Sony Pictures dovrà trovare l’ennesimo nuovo regista, tuttavia pare che sia Tom Holland che Mark Wahlberg, il quale sarà l’inseparabile Sully, continueranno a far parte del progetto.

