Disney Plus arriva in Italia in anticipo, ecco data e prezzi

La divisione nostrana della compagnia di Topolino ha fatto sapere che Disney Plus approderà in Italia con una settimana di anticipo, svelandone la nuova data di lancio e i prezzi degli abbonamenti mensile e annuale.

Il servizio di streaming sarà disponibile nel Bel Paese a partire dal prossimo 24 marzo. Le sottoscrizioni partiranno da € 6,99 per la soluzione mensile, fino a € 69,99 per l’abbonamento valido per dodici mesi.

Sulla piattaforma Disney Plus saranno disponibili le principali produzioni griffate Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, e ovviamente Disney, tra cui le nuove serie televisive esclusive quali il recentissimo The Mandalorian.

