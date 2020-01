Sega lancia il progetto Sonic 2020, notizie nuove ogni mese

Sega ha annunciato oggi il progetto Sonic 2020, una nuova iniziativa che vedrà notizie nuove legate a Sonic the Hedgehog ogni ventesimo del mese per tutto il 2020.

La prima notizia è il reveal dello stesso progetto Sonic 2020. Sega pubblicherà anche l’artwork del progetto in forma di wallpaper per PC e smarthone, oltre ad un background per l’header di Twitter e 21 icone ritraenti i vari personaggi della serie da usare nei vari social. Una pagina speciale per Sonic 2020 è stata aperta da poco sul sito Sonic Channel.

Infine, Sega ha riferito che la compagnia terrà diversi eventi legati al porcospino blu nel corso dell’anno, e di tenere d’occhio il prossimo anno dato che il franchise compierà trent’anni.

Ricordiamo che un nuovo titolo di Sonic è attualmente in sviluppo, aspettiamoci notizie in proposito.

