Maxime Beland, il creative director di Splinter Cell, torna in Ubisoft

Dopo aver trascorso meno di un anno nell’organico di Epic Games, Maxime Beland è appena tornato a far parte di Ubisoft.

Secondo quanto riportato da VGC, il creative director di Splinter Cell ha assunto un nuovo ruolo all’interno del rinnovato team editoriale della compagnia francese, una nuova squadra che si occuperà di aggiungere ulteriore varietà alle produzioni targate Ubisoft.

Nella sua ventennale carriera in Ubisoft, Maxime Beland ha co-fondato lo studio di Toronto e partecipato a numerosi progetti, tra cui spiccano ovviamente Splinter Cell Conviction e Blacklist, da lui stesso diretti. Ma nel curriculum di Beland troviamo anche Rainbow Six: Vegas, il primo Assassin’s Creed, nonché diversi episodi della saga di Far Cry.

Il rientro di Beland in Ubisoft e la ristrutturazione del team editoriale sono dovuti alle scarse performance sul mercato di The Division 2 e Ghost Recon Breakpoint, le quali hanno causato il rinvio di tutti i principali titoli in uscita nel 2020 al fine di migliorarne la qualità.

Condividi con gli amici Inviare