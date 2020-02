Spiral: il prossimo film della serie Saw si mostra con un primo trailer

La serie Saw è uno tra i franchise horror più acclamati di sempre, con ben otto film per un totale di incassi pari a 976 milioni di dollari al box office. Ebbene oggi il prossimo film di Saw in arrivo a maggio si mostra con un primo trailer.

La nuova pellicola intitolata Spiral: From the Book of Saw vede protagonista Chris Rock nei panni di un poliziotto coinvolto in un caso di omicidio. Qualcuno sta rapendo dei poliziotti lasciano l’iconica spirale della bambola Billy come segno distintivo. Tutto fa pensare ad un ritorno di Jigsaw, ma non sappiamo come questo titolo sarà collocato all’interno della saga horror.

Spiral coinvolgerà nel cast anche Samuel L. Jackson e Max Minghella e sarà diretto da Darren Lynn Bousman che ha precedentemente lavorato a Saw 2, 3 e 4.

Spiral: From the Book of Saw uscirà nei cinema americani il 15 maggio.

