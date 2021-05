Il Divin Codino: ecco il trailer del film Netflix dedicato a Roberto Baggio

Per chi ha seguito il calcio italiano negli anni ’90, poche figure sono state iconiche quanto Roberto Baggio. E proprio il calciatore di Caldogno sarà immortalato nel film Netflix Il Divin Codino, creato in associazione con Mediaset e prodotto da Fabula Pictures. Il film seguirà la carriera di Baggio, dagli esordi nelle fila del Lanerossi Vicenza fino al suo addio ai campi di calcio, passando ovviamente per l’infausto rigore ai mondiali del 1994.











Roberto Baggio sarà interpretato da Andrea Arcangeli. La regia è di Letizia Lamartire su un soggetto di Ludovica Rampaldi e Stefano Sardi. Marco Diodato ha scritto e interpretato la canzone “L’uomo dietro il campione”, main theme della colonna sonora. Il Divin Codino sarà disponibile dal 26 maggio su Netflix.