Il film di Mortal Kombat arriverà su Sky a maggio

Warner Bros. ha annunciato che il film di Mortal Kombat arriverà in prima assoluta in Italia il 30 maggio su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15. Il film sarà inoltre disponibile sulla piattaforma streaming NOW. Inoltre, grazie al programma extra, i clienti Sky da più di 3 anni e con Sky Cinema potranno vederlo prima di tutti on demand nella sezione extra.

Diretto da Simon McQuoid, Mortal Kombat vede il campione di MMA Cole Young dover fare i conti con quella che è la sua eredità. Cacciato dal temibile Sub-Zero, il giovane incontrerà Sonya Blade e Jax, con i quali si dirigerà al tempio di Lord Raiden. Lì, si addestrerà assieme ai più potenti guerrieri della Terra per prepararsi allo scontro con i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo.