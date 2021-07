The Last of Us: Nico Parker sarà Sarah nella serie TV targata HBO

HBO ha fatto sapere di aver trovato l’attrice che vestirà i panni di Sarah Miller nella serie TV in live action tratta dal videogioco The Last of Us.

Sarà la giovanissima Niko Parker a interpretare la figlia del protagonista Joel. La Parker affiancherà così i protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, quest’ultima nel ruolo di Ellie.

La serie è attualmente in pre-produzione, mentre non si conosce ancora nulla sull’inizio delle riprese o sulla data di messa in onda del primo episodio. Quest’ultimo sarà diretto Kantemir Balagov sotto la supervisione di Craig Mazin e Neil Druckmann, il creatore di The Last of Us.

Condividi con gli amici Inviare