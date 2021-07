PlayStation Plus, A Plague Tale: Innocence guida la line-up di luglio

Sony ha svelato i tre videogiochi che saranno disponibili nel corso del mese di luglio per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

Tra questi, il pezzo forte è sicuramente A Plague Tale: Innocence. L’avventura di Asobo Studio sarà purtroppo disponibile solamente per i possessori di PS5, giacché la versione inclusa nell’offerta è proprio quella che gode delle migliorie grafiche per console next-gen.

Sul versante PS4, invece, gli abbonati potranno riscattare Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds. Da notare che entrambi i titoli sono giocabili anche su PS5 tramite retrocompatibilità.

Questo tris di videogiochi sarà disponibile a partire dal prossimo 6 luglio.

