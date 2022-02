Lightyear: un nuovo trailer per il film animato di Pixar

Torna a farsi vedere Lightyear – La vera storia di Buzz, il film dedicato alle origini del famosissimo giocattolo protagonista di Toy Story. Il nuovo trailer include la finestra di lancio italiana di questo lungometraggio, prevista per l’estate del 2022. La regia è stata affidata ad Angus MacLane, che ha già collaborato a numerosi progetti Pixar e ha co-diretto il film del 2016 Alla ricerca di Dory.









La colonna sonora di Lightyear è nelle capaci mani di Michael Giacchino, già premio Oscar e vincitore di un Golden Globe e di un Grammy per la colonna sonora di Up, e compositore per Spider-Man: No Way Home, The Batman, Gli Incredibili, Ratatouille e Coco; la colonna sonora di Lightyear sarà disponibile a partire dal 17 giugno 2022. La voce italiana di Buzz sarà quella di Alberto Malanchino. È stato inoltre condiviso il poster ufficiale italiano del film, che potete trovare di seguito.