MiHoYo presenta il brand cross-mediale HoYoverse

MiHoYo, la compagnia cinese autrice tra gli altri di Genshin Impact, ha annunciato l’apertura di una nuova divisione cross-mediale e di un apposito brand denominato HoYoverse.

Grazie a questa mossa, MiHoYo punta a creare un ambiente immersivo in cui i videogiochi possano fondersi con altri media dello spettro dell’intrattenimento, in particolare anime, manga, musica e romanzi. I dettagli su questa nuova iniziativa sono ancora molto scarsi, ma sappiamo che lo HoYoverse si appoggerà sugli uffici che MiHoYo ha in tutto il mondo, soprattutto a Montreal, Los Angeles, Singapore, Tokyo, e Seoul.

