Destiny 2: La Regina dei Sussurri, Bungie presenta il Falcione

Mancano pochi giorni ormai all’uscita de La Regina dei Sussurri, la prossima espansione di Destiny 2, pertanto non sorprende che Bungie abbia confezionato un nuovo video diario di sviluppo interamente dedicato a una delle novità in arrivo a breve: il Falcione.









Il Falcione è una nuova classe di armi che sarà disponibile in Destiny 2 dal 22 febbraio come parte dei contenuti de La Regina dei Sussurri. Si tratta di un’arma che può essere utilizzata sia in mischia che dalla distanza, ma che è persino in grado di generare uno scudo protettivo che blocca i proiettili in arrivo. Gli sviluppatori affermano che sia un’arma inesistente al di fuori dell’universo di Destiny, anche se qualcuno potrebbe pensare che si siano fortemente ispirati (diciamo così) alla Lancia Guardian utilizzata dall’Adeptus Custodes di Warhammer 40,000.

In ogni caso, il Falcione sarà presente in varie versioni, alcune esotiche, e sarà una delle prime armi che creeremo grazie al nuovo sistema di crafting introdotto proprio ne La Regina dei Sussurri.