Elden Ring: vendite globali oltre 12 milioni di copie

Il publisher Bandai Namco ha appena diffuso un comunicato stampa tramite il quale fa sapere che le vendite di Elden Ring hanno superato quota 12 milioni di copie in tutto il mondo. Si tratta di un traguardo davvero importante per l’ultima fatica di FromSoftware che ne certifica il successo trasversale.

“È incredibile vedere quanti utenti stiano giocando a Elden Ring. Vorrei estendere a tutti loro i nostri più sentiti ringraziamenti a nome dell’intero team di sviluppo“, ha dichiarato Hidetaka Miyazaki, Presidente e CEO/Direttore di FromSoftware. “Elden Ring si basa su un racconto mitologico scritto da George R. R. Martin. Speriamo che i giocatori apprezzino l’elevato livello di libertà mentre si avventurano nel suo vasto mondo, esplorandone i molti segreti e affrontandone le diverse minacce. Grazie per il vostro costante supporto.”

“Elden Ring è un nuovo e straordinario GDR d’azione co-sviluppato da FromSoftware e Bandai Namco Entertainment, che ha già superato i 12 milioni di unità vendute nel mondo“, ha aggiunto Yasuo Miyakawa, Presidente e CEO di Bandai Namco Entertainment Inc. “Vorrei cogliere questa opportunità per ringraziare tutti i nostri fan che hanno scelto di giocare a Elden Ring. Sono davvero lieto di essere stato coinvolto nello sviluppo di un gioco tanto meraviglioso quanto fantastico insieme a FromSoftware, sotto la guida del direttore Miyazaki e con George R. R. Martin. Creare Elden Ring per superare le aspettative dei nostri fan in tutto il mondo ha richiesto molto impegno. E con lo stesso obiettivo, ora ci impegneremo a espandere il marchio oltre al gioco stesso portandolo nella vita quotidiana di tutti. Continueremo a creare divertimento e coinvolgimento attraverso l’intrattenimento, così da poterci avvicinare e connetterci meglio ai nostri fan in tutto il mondo.”

