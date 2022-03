House of the Dragon debutterà su Sky in estate

Sky ha annunciato che House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade, debutterà in Italia la prossima estate in contemporanea con la messa in onda su HBO, la rete via cavo statunitense. La serie è ambientata circa duecento anni prima gli eventi di Game of Thrones e racconta la storia della Casa Targaryen.

House of the Dragon può vantare un cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans.

La serie verrà trasmessa a partire dal 22 agosto su Sky e in streaming su Now.

