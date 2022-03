La PlayStation Plus Collection sta per perdere Persona 5

A margine dell’annuncio dei videogiochi di aprile del PlayStation Plus, Sony ha fatto sapere che presto Persona 5 lascerà la Collection disponibile per i possessori di PS5.

Il JRPG di Atlus lascerà la raccolta a partire dal prossimo 11 maggio, tuttavia chiunque abbia già riscattato il gioco potrà continuare ad accedervi anche dopo quella data a patto di avere una sottoscrizione attiva al servizio PlayStation Plus.

Ricordiamo che Sony ha precisato che la PlayStation Plus Collection rimarrà al suo posto anche dopo la rimodulazione del servizio prevista per la prossima estate, tuttavia non sappiamo se anche altri giochi verranno rimossi in futuro.

