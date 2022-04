The Witcher: al via le riprese della Stagione 3

Ci sarà da aspettare un po’ prima di vedere la stagione 3 di The Witcher nel catalogo di Netflix, ma in ogni caso il colosso dello streaming ha fatto sapere che in questi giorni sono ufficialmente partite le riprese della prossima stagione. Lo ha fatto diffondendo una prima immagine di Henry Cavill, Freya Allen e Anya Chalotra (rispettivamente Geralt, Ciri e Yennefer) seduti su un set ai margini di una foresta innevata.

Netflix ha anche reso nota la sinossi ufficiale della terza stagione: “Monarchi, maghi e bestie cercano di catturare Ciri mentre Geralt prova a nasconderla, determinato a proteggere la sua famiglia da coloro che cercano di distruggerla. Incaricata di addestrare Ciri nelle arti magiche, Yennefer porta i due nella fortezza di Aretuza, dove spera di scoprire di più circa i poteri della ragazza; invece, lì scopriranno di essere approdati nel bel mezzo di un intrigo politico misto a magia oscura e tradimenti.”

Nessuna notizia circa la data di pubblicazione della stagione 3 di The Witcher, anche se ipotizziamo che difficilmente possa vedere la luce quest’anno.

