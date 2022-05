She-Hulk: Attorney at Law, ecco il trailer ufficiale in lingua italiana

Disney ha di recente presentato il primo trailer di She-Hulk: Attorney at Law, serie TV che vede l’attrice Tatiana Maslany calarsi nei panni di Jennifer Walters, avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani. Ah, se per caso non l’aveste intuito dal titolo: meglio non farla arrabbiare troppo…









La serie TV sarà costituita da 9 episodi in totale, e vedrà apparire vari volti noti del Marvel Cinematic Universe: è il caso, per esempio di Mark Ruffalo (Smart Hulk), Tim Roth (Emil Bionsky/Abominio) e Benedict Wong (Wong). She-Hulk: Attorney at Law sarà trasmessa in esclusiva su Disney+ a partire dal 17 agosto. Di seguito, potete trovare il poster ufficiale della serie.