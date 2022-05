Deathloop: il doppiatore di Colt al lavoro su un nuovo gioco

Oltre ad una struttura dal gameplay piuttosto intrigante, Deathloop aveva dalla sua anche un protagonista dotato di una personalità non da poco. Risvegliatosi su un’isola dove ogni giornata si ripete all’infinito, e obbligato ad ammazzare otto Visionari prima dello scoccare della ventiquattresima ora per sfuggire a questo incubo, il buon Colt poteva contare sulla capace voce di Jason E. Kelley per esprimere i suoi (spesso molto volgari, ma è parte del fascino) pensieri.

E proprio il doppiatore di Colt ha di recente fatto sapere su Twitter di essere tornato nella camera di doppiaggio. Naturalmente, l’attore non ha potuto far sapere su cosa di preciso sta lavorando; viste le tag da lui utilizzate (inclusa #coltjustcolt), è possibile che stia indossando nuovamente i panni di Colt. Una cosa però è sicura: come confermato da Jason Kelley stesso, il progetto in questione non è un DLC di Deathloop ma un nuovo gioco. Terremo sicuramente le orecchie all’erta.