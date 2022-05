Scomparso Vangelis, storico compositore di Blade Runner

Dobbiamo purtroppo riportare la triste notizia della scomparsa di Vangelis, pseudonimo del polistrumentista e compositore greco Evángelos Odysséas Papathanassíou, morto lo scorso 17 maggio all’età di 79 anni.

Vangelis divenne celebre per aver composto la colonna sonora di Momenti di Gloria, che gli valse persino il Premio Oscar per la migliore soundtrack originale. Successivamente collaborò con Ridley Scott per comporre quella che probabilmente è la sua colonna sonora più celebre: quella di Blade Runner.

Negli anni il suo nome è stato associato anche ad altre celebri pellicole di cui ha firmato le colonne sonore: citiamo Missing – Scomparso, 1492 – La conquista del paradiso, Alexander.

Curiosamente, Vangelis ha avuto indirettamente a che fare anche con un videogioco: Blade Runner per Commodore 64, ZX Spectrum e Amstrad CPC. Il gioco ufficialmente non era tratto dal film giacché il publisher CRL Group non riuscì ad accaparrarsi i diritti della pellicola, bensì sulla colonna sonora composta da Vangelis come peraltro specificato sulla copertina; un pezzo della soundtrack – il tema finale del film – è comunque presente nel videogioco.

