PlayStation Plus: i classici per PS1 avranno il supporto ai trofei

Bend Studio ha fatto sapere che i videogiochi classici per PS1 inclusi nell’abbonamento PlayStation Plus supporteranno il sistema di sblocco trofei.

Il team autore di Syphon Filter, presente nel catalogo dell’abbonamento, hanno annunciato che il gioco includerà anche l’ambito trofeo di platino, per la felicità di chi non vede l’ora di platinare questo e molti altri videogiochi del glorioso passato.

Per il momento questa feature è stata confermata solamente per i giochi PS1, dunque non sappiamo se sarà supportata anche da quelli per PSP. I giochi per PS2, invece, già includono il supporto ai trofei.

