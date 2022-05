Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno si svela in un teaser trailer

È una carriera lunga e difficile, quella della spia. Provate a chiedere a Tom Cruise, che con Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno è arrivato al settimo film in questa serie a elevato tasso di intrighi, minacce segrete e azione ad alta intensità. E proprio questo film riceve ora il suo primo teaser trailer, in cui c’è pure qualche scena girata nel nostro Bel Paese (quella Cinquecento non ce la conta mica giusta, però!).









Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno vede per la terza volta nella storia della serie Christopher McQuarrie nel ruolo del regista. Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt manterranno i loro ruoli dei precedenti film. Purtroppo, la data d’uscita del film è ancora lontana: per il momento, è infatti prevista per il 2023.