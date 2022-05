Final Fantasy IX: la serie animata sarà rivelata a breve

Ricordate come, quasi un anno fa, fosse stato dato l’annuncio di una serie animata basata su Final Fantasy IX? Ebbene, pare che non manca molto a vederla in azione per la prima volta. La conferma arriva dalle pagine di Animation Magazine, sulle quali un’intervista a Bruno Denzel d’Aumont elenca proprio questa produzione fra quelle che saranno mostrate al Licensing Expo di Las Vegas, che prenderà il via nella giornata di domani. Quella di Denzel d’Aumont è una voce che parla con autorità, visto il suo ruolo di Vice Presidente di licensing e marketing presso Cyber Group Studios, e cioè la realtà che si sta occupando della produzione di questa serie. Insomma, non manca molto per vedere Final Fantasy IX tornare alla ribalta; e chissà se anche le voci su un remake del gioco troveranno presto conferma.

