The Callisto Protocol taglia i ponti con PUBG

Sin dal suo annuncio, The Callisto Protocol non ha mai fatto mistero dei suoi legami con l’universo narrativo di PUBG (al secolo PlayerUnknown’s Battlegrounds). Ora, però, Glen Schofield di Striking Distance, lo studio che sta sviluppando questo intrigante survival horror, ha fatto sapere che il gioco sarà ambientato in un universo del tutto originale. Vengono di fatto tagliati i ponti con PUBG, dunque, con cui The Callisto Protocol non avrà nulla a che spartire.

“[The Callisto Protocol] è stato originariamente pensato come parte dell’universo di PUBG,” ha dichiarato Schofield. “Tuttavia nel tempo è diventata un’opera con una sua personalità.”

Ricordiamo, infine, che il gioco dell’autore di Dead Space sarà disponibile entro fine anno su PC e console.

Condividi con gli amici Inviare